Vidas paralelas

Les voy a contar algo muy raro. En realidad no es tan raro... De hecho, me parece de lo más normal. Habrá todo tipo de teorías al respecto, pero yo me estoy elaborando la mía. A lo largo de la vida cada uno tiene sus inquietudes, sus neuras y sus etapas más o menos existencialistas. Con el tiempo me voy dando cuenta de que lo que a mí me tira de verdad es un asunto del que no tengo ni idea: la física cuántica. Y a falta de pan, es decir, conocimientos suficientes para hablar del tema con propiedad, les voy a hablar de tortas.

Ya que hay tantas incógnitas sobre el tema y nadie viene a darnos explicaciones claras y definitivas que disipen nuestras dudas sobre el mundo cuántico y cómo nos afecta: teoricemos, que es gratis y divertido. Estoy cerca de concretar una teoría patillera del porqué de los déjà vu y esa sensación repentina y extraña que a veces nos hace odiar o adorar a una persona que acabamos de conocer o, en ocasiones, ni eso. En mi cabeza, alborotada por los átomos, esas sensaciones tendrían que ver con la teoría del caos. Sí, el famoso aleteo de mariposa, pero repetitivo y aleatorio. Todos esos movimientos impredecibles e incontrolables, serían los causantes de un constante saltar de unas circunstancias a otras.