La indignada bronca de un alcalde italiano harto de que no se respete el confinamiento: "¿Hay alguna neurona?"

“Muchos de ustedes han hecho carteles que ponen ‘Todo va a salir bien’ [...] ¿Cómo irá bien si seguimos saliendo todos los días a hacer la compra, cuando habría que hacerla cada diez días?”. Así comienza el vídeo que Gianfilippo Bancheri, alcalde de Delia, en la región de Sicilia (Italia) ha dirigido a sus vecinos y que se ha hecho viral.

En él, se va enervando según desgrana las situaciones que se está encontrando en plena cuarentena por el coronavirus, como vecinos empeñados en hacer running cuando nunca han salido a correr —”¿Ahora son todos deportistas?”, se pregunta— o que quieren desplazarse a otro pueblo a comprar.

“La compra la haces en Delia salvo que necesites algo importante que en el pueblo no haya: una medicación salvavidas, un alimento para intolerancias. Me llaman para decirme: ’Alcalde, mi perro come las galletas que venden solo en Caltanisetta”, dice enfadado.