Un vídeo de un jefe médico a su equipo del Hospital Infanta Cristina de Parla, en la Comunidad de Madrid, muestra que a mediados de marzo el sistema sanitario de la región se preparó para excluir a ancianos enfermos, según desvela este jueves el diario El País.

Según dicho periódico, el vídeo fue grabado en la segunda o tercera semana de marzo durante una sesión preparatoria para un escenario de colapso inminente. En los 19 minutos que dura la charla, quien la imparte advierte a los médicos de que las autoridades sanitarias van a imponer el rechazo a personas mayores y que lo único que está en sus manos es ser más estrictos con los ingresos de enfermos jóvenes leves.

“Es posible que en las próximas semanas a un paciente de x edad se le deniegue el ingreso hospitalario porque necesitemos la cama para otro paciente que se beneficie más de ello. Esto es un trauma. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar”, explica el instructor.

“Las camas de UCI no son de mi hospital. Las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad que más se beneficie de ello, no por gravedad, sino por años de vida recuperables. Eso es drástico. Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo”, se le escucha decir en el vídeo.

Un portavoz del hospital ha denegado a El País que el hospital rechazara a enfermos por su edad avanzada, aunque hijos de mayores en residencias del municipio han asegurado al diario que sus padres murieron “por falta de asistencia hospitalaria”.

Casi 6.000 personas han fallecido por coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid.