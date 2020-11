La vieja guardia del PSOE vuelve a la carga

Lunes por la mañana. En el nuevo programa estrella de TVE (La hora de la 1) aparece el ex todopoderoso vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Contesta a las preguntas de Mònica López… y dispara desde el principio. Sin contemplaciones: “Es un acuerdo absolutamente despreciable”, “muchos españoles y muchos socialistas tienen un nudo en la garganta”, “con Bildu, no, tal y como decía el presidente del Gobierno”...

Casi al mismo tiempo Sánchez se trasladaba en el coche desde el Palacio de La Moncloa al número 70 de la calle Ferraz. Allí dentro le esperaba la dirección de su partido. Había sido un fin de semana extraño y con las aguas socialistas removidas por el goteo de declaraciones de miembros de la vieja guardia y algunos barones por el anuncio de EH Bildu de que piensa aprobar los presupuestos generales.

Esto supone abrir una vía con holgura para aprobar las cuentas públicas y acabar con las vigentes de Cristóbal Montoro (PP) en plena pandemia. Un debate que todavía no ha despejado el Gobierno, ya que existe la posibilidad de intentar sacarlas con Ciudadanos. Pero dentro de la coalición Pablo Iglesias presiona a los socialistas para ir de la mano de los socios de investidura.

Arranca la reunión interna de la cúpula del PSOE. A Pedro Sánchez se le nota “dolido”, según reconocen fuentes presentes. Ante la dirección se queja de manera rotunda por las críticas de los barones y recuerda a los presentes que tiene el mismo número de teléfono desde hace tiempo. Le fastidia enterarse de esas consideraciones negativas a través de las redes sociales. Los miembros de la cúpula socialista cierran filas con su secretario general, mientras Guillermo Fernández Vara intenta explicarse.

Heridas primarias

Parte de la vieja guardia y de los barones vuelven a alinearse cuatro años después de aquel fatídico Comité Federal que acabó con la cabeza de Pedro Sánchez y que pretendía allanar el camino de Susana Díaz al despacho principal de Ferraz. Coinciden de nuevo en sus críticas públicas Guerra o el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra con barones como Emiliano García-Page y Javier Lambán. A todos les une lo mismo: su rechazo furibundo a Pedro Sánchez y no haberle podido vencer en aquellas primarias.

Esa vieja guardia del PSOE no enterró del todo el hacha y no ha asumido el proyecto actual. No solo no lo defienden, sino que lo atacan cuando pueden ante las cámaras... el “sanchismo”, como muchos le dicen despectivamente. Creen que el partido se ha convertido en un proyecto personalista del secretario general y que no hay debate interno. Además, de pivotar la legislatura en la ecuación que la old school socialista no quería, el llamado Gobierno Frankestein. En privado le acusan como la derecha: ser capaz de todo por el poder. Algunos dicen haber estado mucho tiempo callados y quieren levantar la voz, como el exedil socialista Antonio Miguel Carmona -del que aún se recuerda su imagen detrás de Díaz al perder las primarias-. Ha llegado a pedir estas horas un referéndum dentro del partido sobre la ley Celaá y el apoyo de Bildu.