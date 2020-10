¡Vienen curvas! Sin volantazos

Tras completar la semana de Pleno del Parlamento Europeo (PE) en Bruselas, el pasado viernes 23 de octubre tuve el honor de intervenir ante el Parlamento de Canarias. Participé en un debate con los portavoces en asuntos europeos de los Grupos de la Cámara, en el marco una comparecencia orientada a discutir la posición de nuestra única Región Ultraperiférica española (RUP, art.349 TFUE) ante el inmenso reto de superar el destrozo económico y social causado por la pandemia y las medidas de emergencia que ha sido inevitable adoptar para contener al Covid. Sobre este último aspecto he tenido el honor de ser ponente de un Informe del PE votado esta misma semana en la Comisión LIBE, y sobre el que se pronunciará el Pleno de noviembre en Bruselas.

Junto a mi colega Gabriel Mato, eurodiputado del PP, sostuvimos un intercambio de pareceres y preocupaciones sobre las RUP en la UE y la oportunidad de Canarias ante los Fondos europeos para la Recuperación (Next Generation EU: 750.000 millones de euros con cargo a deuda común, más de la mitad en ayudas directas a los EEMM y menos de la mitad en préstamos con garantía), en un interesante ejercicio de diálogo interparlamentario. En el curso de la discusión repasamos la negociación en curso para desbloquear el Marco Financiero Plurianual/ MFF 2021/27. Pero también examinamos el Plan de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU) del que, en buena medida, depende la resurrección del turismo, hoy sometido a una crisis sin precedentes, en una comunidad autónoma en la que, históricamente, ha sido el principal sector de actividad y de generación de rentas (36% PIB canario, 40% empleo). Pese al apremio del tiempo, introdujimos también la reforma de la PAC y su impacto sobre el POSEI, que es el programa específico de apoyo de la UE al sector primario de Canarias como RUP (régimen de abastecimiento y garantía de los productos agrícolas canarios). Y, cómo no, la emergencia migratoria que sacude la ruta atlántica hacia Canarias, con tragedias recurrentes, de la que me he ocupado extensamente en muchas tribunas. A la espera de la visita ya anunciada del ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y la comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, el próximo 6 de noviembre, sólo añadiré aquí que he apelado personalmente a su sensibilidad para que agendase, como ha hecho, su presencia en las Islas en la primera ocasión disponible.

Espero que a los portavoces de los grupos del Parlamento de Canarias les haya resultado tan útil este cruce de preocupaciones y esperanzas compartidas como me lo fue a mí. Por mi parte, aproveché la ocasión para enfatizar lo mejor que pude la pedagogía siempre necesaria para explicar y manejar la complejidad del Decision Making Process en las instituciones europeas.