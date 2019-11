Villacís desvela la pregunta que le ha hecho a Ortega Smith tras la polémica: "No sé si me ha escuchado"

El portavoz de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith, ha asegurado que su grupo está dispuesto a apoyar cualquier medida que sea eficaz para atajar la violencia y propondrán extenderlas “a todas las víctimas”, pero ha añadido que no se puede obligar a su formación “la teoría falsa de que la violencia tiene género”.

Así lo ha detallado a los medios de comunicación después de su polémica intervención en el acto de clausura del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres en el Palacio de Cibeles, con mujeres que han abandonado el recinto, abucheos hacia él e incluso una de las presentes, víctima de violencia de género, que le ha increpado en pleno acto.

Tras ello, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado en el programa Ya es mediodía de Telecinco que ha reprochado a Ortega Smith sus palabras. “Ha habido un momento que le he dicho; ’¿Pero a quién violan más? ¿A ti o a mí?”

“Me ha salido decírselo. No sé si me ha escuchado. Me ha dicho que estaba en su turno. Son cosas que en un momento te salen de dentro y que son difíciles e controlar cuando se escuchan determinadas cosas”, ha explicado en el programa que presenta Sonsoles Ónega.

Villacís ya había asegurado que las “actitudes negacionistas son cosa del pasado” y que es un hecho “que hay 52 mujeres que han muerto por violencia machista” a lo largo de este año.

“Me parece lamentable que Vox, a través de Ortega Smith, haya concurrido nuevamente a un acto en el que tenía delante a mujeres maltratadas para negar la mayor y romper la unanimidad”, ha criticado la vicealcaldesa.

Villacís ha espetado al también diputado en el Congreso que todos están en contra de todas las violencias y que plantear lo contrario es “absurdo”.

En esta línea, ha asegurado que la próxima vez que le tenga delante le preguntará si, en el caso de que tuviese un hijo y una hija, le daría los mismos consejos a la hora de volver a casa de noche y si al varón le recomendaría “ir por calles iluminadas”.