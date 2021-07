Villacís se moja sobre declarar non grato a Abascal y dice que no habría votado a favor

Como una “telenovela”: la relación entre Ceuta y Santiago Abascal sigue generando comentarios de todo tipo. La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad, Begoña Villacís, ha dicho este martes que ella hubiera votado en contra de declarar al líder de Vox persona non grata, porque rechaza el “señalamiento” a políticos.

“A pesar de que no me gusten las políticas, a pesar de que no me gusten determinadas declaraciones y no las comparta (...) señalar a determinados políticos no está bien”, ha zanjado la política naranja tras visitar las obras del futuro campo de rugby de Vallecas.

La Asamblea de Ceuta declaró a Abascal persona non grata gracias a la abstención del PP, lo que ha llevado a Vox a dar por rotas las relaciones con el partido que lidera Pablo Casado.