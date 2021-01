Villarejo, absuelto de su primer juicio por injurias al exjefe del CNI

El titular del Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid descarta que haya pruebas para sostener el delito de denuncia falsa porque “no se ha acreditado” que Villarejo supiese que los hechos denunciados eran falsos.

No es su tarea, dice el magistrado, “establecer certezas sobre las imputaciones” de Villarejo hacia Sanz Roldán, si bien considera que el excomisario no obró “con conciencia de imputar hechos falsos, ni tampoco incurrió en un temerario desprecio hacia la verdad, pues no aparece como totalmente absurdo, descartable, o fruto de la particular ideación del acusado, el relato de hechos que expuso en la denuncia”.

Es más, se apoya en el testimonio del exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera, que confirmó que la fotografía capturaba el momento en el que Villarejo y él bajaban de un avión en Melilla “en el contexto de una misión secreta tendente a lograr una infiltración en grupos terroristas y yihadistas”.

“Con ello lo que se quiere decir es que el acusado no inventó la operación secreta, ni su carácter de agente encubierto para así justificar su denuncia y el conjunto de sus imputaciones, sino que esas afirmaciones son ciertas”, indica el juez.

Recuerda además que los tribunales rechazaron admitir a trámite la denuncia de modo que no se llegó a iniciar una investigación, y sostiene que el honor de Sanz Roldán “no se vio afectado” dado que ni fue imputado ni se le dio siquiera traslado de la denuncia.