Villarejo dice que se va a autoincriminar en 25 investigaciones del 'caso Tándem', del que avisa que saldrán 100 piezas

El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha afirmado este martes que va a pedir su “autoincriminación” en 25 investigaciones de la macrocausa Tándem, en la que él es el principal imputado y de la que, según asegura, saldrán hasta un centenar de piezas en las que desea testificar.

“Si esto va a ser una causa general, que lo sea realmente, y no esta patraña en la se excluyen a los amigos y protegidos, como podrán comprobar muy pronto. Yo no tengo nada que ocultar. Ardo en deseos de poder hablar por primera vez y de poder ser oído. Eso, a pesar de que Pedro Sánchez y varios de sus ministros, ignorando mi derecho a un juicio justo, ya me hayan condenado, considerándome culpable sin ningún tipo de opción”, ha dicho Villarejo en un comunicado remitido por su defensa a Europa Press.

“Lo siento mucho por los casi 100 imputados que ya me acompañan. Poco se podrá hacer frente al ‘archivo Jano’ y su control de togas, teniendo a una élite judicial secuestrada por secretos inconfesables e impelida a perpetrar actuaciones como el espectáculo dantesco de juzgarme el 18 de septiembre por videoconferencia, como si fuera un episodio de teleñecos”, explica, en referencia al juicio en el que el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán le acusa de calumnias y denuncia falsa.