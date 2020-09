Villarejo asegura que Guindos conocía las cuentas de Juan Carlos I y que Cospedal le debía "100.000 pavos"

Conversaciones privadas de José Manuel Villarejo incluidas en el sumario del caso Kitchen, que investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en la época del Gobierno de Rajoy, dejan nuevas revelaciones: según el comisario jubilado, el exministro Luis de Guindos estaba al tanto de las cuentas opacas de Juan Carlos I y la exsecretaria general María Dolores de Cospedal le debía 100.000 euros por trabajos puntuales. Asimismo, en las últimas horas se ha conocido otra de sus conversaciones en la que apunta que Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, metió micrófonos en el Congreso.

La Cadena SER ha tenido acceso a esos audios. En uno de ellos, Villarejo habla con un abogado sobre De Guindos, actual presidente del Banco Central Europeo, y afirma que el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) le informó sobre las cuentas y sociedades del rey emérito fuera de España.

“En esas denuncias se hablan de sociedades y de cuentas del rey que estaban investigando en plan privado los del SEPBLAC, que la información luego se la daban a De Guindos, a nadie más, qué estaba haciendo De Guindos, se blindaba o no lo sé”, se escucha decir a Villarejo.

Villarejo también habla de que en 2014 Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI, detuvo una investigación al banco andorrano Andbanc “que hubiera descabezado al independentismo catalán” por temor a que afectara a Juan Carlos I.

Corinna y el viaje de novios de Felipe VI

En otro momento, afirma que Corinna dirigió la operación para introducir en España el supuesto dinero de la venta del apartamento en Londres que un emir de Catar regaló a Juan Carlos I: ″Está tan loco el emérito que le pidió al emir de Catar que le pusiera una casa de 80 millones de libras en Londres a su nombre y cuando le dijeron, pero como vas a justificar esto, bueno pues que la vendan y se la han vendido a un Príncipe Saudí y le están trayendo la pasta en maletines entonces toda esa operación, como no se fían de nadie, se la han encargado a ella [a Corinna]”.

Además, menciona que una empresa manejada por el CNI pagó “el millón de euros” de la luna de miel de Felipe VI.

Cospedal y los “100.000 pavos”

La Cadena SER también ha tenido acceso a otra transcripción de una grabación en la que Villarejo dice literalmente que Cospedal le debía “100.000 pavos más los gastos” por trabajos supuestamente realizados para el PP.

“María Dolores ya no quiere verme porque las últimas veces le dije, dame mi pasta y le creo una situación y le dije tía 100.000 pavos más los gastos que he tenido más tal, no que tal, no te preocupes que ya... pero claro ya la última vez le dije, me voy a cagar en la madre, un poquito de cabreo y ya no quiere verme”, afirma.

La Fiscalía se refiere a esos trabajos como posibles avisos dados al PP de Valencia para alertar de registros policiales y judiciales enmarcados en las operaciones Gürtel y Brugal, aunque nunca los ha podido acreditar. Las palabras de Villarejo apuntan a que había contraprestación económica.

Fuentes de Anticorrupción han asegurado a la citada emisora que el dato de los 100.000 euros es un indicio que se tuvo muy en cuenta para solicitar la imputación de Cospedal.

Micrófonos en el Congreso

En otra de las grabaciones, Villarejo cuenta que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría le ayudó a poner micrófonos en el Congreso entre 2009 y 2010 con el objetivo de conocer los detalles sobre el nombramiento del director del CNI.

“Tenemos todas las pruebas de la Soraya entrando en el Parlamento con electrónica, ¿me entiendes?”, dice el empresario Adrián De la Joya a Villarejo, quien responde ”¡Con mi gente!”, a lo que el empresario añade “con su gente, para, para, para meter todo de micrófonos”, según recoge la Agencia EFE.

Más adelante Pedraza y Villarejo hablan sobre la posibilidad de montar “una operación contra la, contra la Soraya”, en particular “hacer algún tal diciendo que, que Soraya nos ayudó a nosotros a meter en el Congreso los equipos”.

En esa misma conversación, afirman tener “todas las pruebas de facturas falsas que hicieron con Paco Villar y el grupo parlamentario Grupo Popular” en el Congreso “para justificar unos pagos de la imagen de Soraya”.