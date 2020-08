Villarejo alega en un recurso que estaba jubilado cuando grabó a Corinna

El excomisario José Manuel Villarejo ha presentado un recurso contra la reapertura de la pieza que investiga las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con la examiga del Juan Carlos I Corinna Larsen en la que ella hablaba de las cuentas del rey emérito en Suiza y alega que ya no era policía cuando se realizaron los audios.

En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Villarejo esgrime que por los hechos que se investigan éste no puede ser imputado por un delito de cohecho, ya que las conversaciones que se indagan entre él y Larsen se mantuvieron en octubre de 2016, cuando ya estaba jubilado y, al no ser funcionario público, su conducta no puede constituir el delito que se le atribuye.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó el pasado 27 de julio la reapertura de la pieza separada número cinco, denominada Carol, que investiga, en el marco de la causa a Villarejo, las grabaciones de las conversaciones entre éste y Larsen.