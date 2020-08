La historia de Villarta de los Montes, el pueblo extremeño con un 10% de vecinos infectados por coronavirus

“Es que aquí todos nos conocemos, todos nos relacionamos y todos estamos en contacto”, explica una vecina sobre la rápida expansión del virus, que no les afectó en la primera ola de coronavirus. Entonces no se registró ningún caso. “Ahora hay alguna familia grande con varios infectados de distintos grupos de edad”, continúa, y describe Villarta de los Montes como “cuatro calles, tres bares, tres tiendas de comida y una panadería”. Lo define como un círculo cerrado.

El paciente cero no tiene nombre pero sí parece que viene de fuera. Varias hipótesis circulan en la localidad: una habla de una pareja de asintomáticos sin residencia habitual en Villarta de Montes y, otra, de los asistentes a un funeral.

“Este es un pueblo que recibe mucha gente cada fin de semana. Hay caza, pesca y muchas familias de Madrid tienen aquí una segunda residencia”, añade para explicar que cada mes de agosto suman entre 1.000 y 2.000 habitantes y que cuando surgió el brote ya habían llegado unos 600 veraneantes. La gran mayoría ha vuelto a su lugar de origen sin haberse sometido a prueba alguna. “Como regresan a sus casas no se puede hacer nada”, lamenta al pensar que muchos podrían ser positivos asintomáticos y seguir expandiendo el virus.

Los datos de la Junta de Extremadura coinciden con las teorías que circulan por el pueblo: el miércoles comunicó que la localidad había registrado siete nuevos positivos “relacionados con un caso importado de Madrid”. Ahí podría estar el origen, aunque Antonio Chaves, alcalde de la localidad, prefiere no señalar. “Lo que está claro es que la movilidad ha sido un factor determinante, pero tampoco se podría decir si ha sido un vecino que lo ha traído tras haber salido o alguien que ha venido de visita”, cuenta el regidor, que estos días ha instalado el despacho en casa. “Nos han recomendado que aunque no demos positivo en la PCR minimicemos las salidas en los próximos 10 días”, añade.

Para ello trabaja en un plan que espera poner pronto en marcha. “La idea es movilizar a un grupo de voluntarios de Cruz Roja y Protección Civil para que den servicio a las familias que tienen a todos sus miembros afectados [hay varias] y a las personas mayores para que no tengan que salir de casa”, explica Chaves, que celebra que este grupo de edad no está viéndose especialmente afectado por el brote. “Son personas más bien jóvenes y no presentan síntomas graves”, añade.