Vinculan 'Por 13 razones' con un aumento de suicidios: este y otros ejemplos del Efecto Werther

La alerta se activó en 1994, con la muerte de Kurt Cobain . Se temía que las decenas de portadas que el cantante copó y la incógnita sobre cómo acabó con su vida desencadenaran un efecto contagio que, finalmente, no sucedió. Un estudio realizado en Seattle, lugar de nacimiento de Cobain, identificó un aumento de crisis suicidas en los meses posteriores a la muerte del cantante, pero no de suicidios consumados.

Un estudio publicado en la revista Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatrya principios de este mes estimó que se produjeron 195 suicidios más –un aumento de casi 29%– entre jóvenes de 10 a 17 años en los nueve meses siguientes al lanzamiento de la serie. Incluso, una madre llegó a acusar a la serie de que su hija intentara suicidarse.

Después de que estas hipótesis se sucedan, Netflix se ha pronunciado al respecto alegando que “los expertos coinciden en que no hay una única razón por la que la gente se quita la vida, y que las tasas (de suicidio) entre adolescentes se han incrementado trágicamente por años”. Según la OMS, es una de las principales causas de muerte no natural.

En una entrevista con El HuffPost, el autor de la historia, Jay Asher, opinó que “no hay una forma correcta de hablar del suicidio y que le guste a todo el mundo”. El escritor estadounidense explicó que, a pesar de que la serie y el libro tratan el tema desde prismas distintos, “en ambos casos la gente dice que no era la forma de abordarlo”.

“La única solución es no hablar y ése es el problema. Sabía que eso iba a pasar cuando estaba en el proceso de escritura, sabía que muchas personas iban a decir que mejor no hablase de eso y otras que dirían que hablar empeora las cosas. A fin de cuentas es lo que ha pasado, pero la solución no es no hablar”, reflexionó.