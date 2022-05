Violación en grupo: este es el perfil de los agresores

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

Más jóvenes que los violadores que actúan en solitario

Además, es habitual el consumo de alcohol y drogas y que la agresión tenga lugar en un contexto de ocio. “El perfil de estos agresores es de mucha impulsividad, de falta de control de impulsos, son personas que no anticipan las consecuencias de sus acciones y están muy centradas en buscar sensaciones que les lleve a la excitación, el riesgo y la actividad sexual”.

Además, a diferencia de quienes actúan de forma individual, estos agresores no suelen contar con antecedentes sexuales y muestran una ausencia de empatía hacia la víctima, además de no comprender que ella no quiera participar en el acto sexual.