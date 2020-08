Detenido un exministro conservador británico por una supuesta violación a una asistente

House of Commons - PA Images via Getty Images

Un exmimistro conservador y miembro actual de la Cámara de los Comunes del Reino Unido ha sido detenido por supuestamente violar, agredir sexualmente e intimidar a una antigua asistente parlamentaria, según informaron hoy los dominicales The Sunday Times y Mail on Sunday.



La cadena pública BBC se ha hecho eco de la noticia y agregó que el político “tory”, a quien no se puede identificar por motivos legales, ha sido interrogado por la Policía y se encuentra en libertad bajo fianza.



La Policía metropolitana ha explicado en un comunicado que ha iniciado una investigación sobre “cuatro incidentes separados” que “supuestamente ocurrieron” entre julio de 2019 y enero de 2020, después de recibir una denuncia el pasado viernes.