El PP acusa a Iglesias de violencia de género por guardar la copia de la tarjeta de Dina Bousselham

A este respecto, Salom ha realizado una dura intervención contra Iglesias, en la que además de pedirle su dimisión, le ha acusado de incumplir los objetivos de la Agenda 2030 que él mismo gestiona con sus actitudes “machistas” y “paternalistas” de “macho alfa” con su ex colaboradora, al haber decidido por ella cuando no le entregó inmediatamente la tarjeta que le llegó con el contenido de su móvil robado meses antes.

Asimismo, ha denunciado que “atacar la libertad de prensa” es lo que hizo el Gobierno de José María Aznar cuando, “después del peor atentado” en España, el del 11M, “los directores de los principales periódicos fueron convocados para mentirles sobre la autoría, porque tenía miedo de perder las elecciones”. “Eso son ustedes, señores”, ha remachado el vicepresidente.

Además, se ha reafirmado en su opinión de que los insultos, aunque no le gusten, y ojalá no existieran, “forman parte de la realidad”, y la vez existen instrumentos jurídicos para intervenir cuando se considere que “se han pasado de madre”.

Por su parte, Maroto ha denunciado que los insultos son “injustificables” y le ha dado a Iglesias una ‘lección’ sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. “Uno, naturalizar el insulto no se ajusta a la democracia; dos, atacar a periodistas que no le gustan no se ajusta a la democracaia; y tres, ocultar un caso como el de Dina-Iglesias no se ajusta a la democracia”, ha relatado.

Además, le ha acusado de querer cambiarle a los periodistas “las mascarillas por mordazas”. “Lo lleva bien dentro, porque cree que en la España de Sánchez se puede señalar a los periodistas como en la Venezuela de Maduro, pero ni usted es tan poderoso para eso, ni España tiene una democracia tan débil como le gustaría”, ha avisado el dirigente del PP.

Las duras palabras de María Salom han provocado el malestar en la bancada de los senadores que apoyan al Gobierno de coalición. La senadora fue delegada del Gobierno de Mariano Rajoy durante los dos últimos años de su mandato y anteriormente fue presidente del Consell de Mallorca, que se vio envuelta años atrás por la polémica obra del túnel de Soller.