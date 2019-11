"Me decía que era una inválida que no podía hacer nada sola"

Sus primeros años de matrimonio “fueron fenomenal”, hasta que su hija cumplió tres o cuatro años. Su hijo, cuatro años más mayor, tiene una discapacidad. “Cada uno en casa necesitaba su espacio, pero yo no podía estar para todos”, cuenta Carmen a El HuffPost. A su marido, por entonces, “comenzó a fallarle el trabajo y empezó a beber: No se daba cuenta, me decía que eran un par de cervezas pero no era así”.

La pesadilla de Carmen empezó hace tres años. No sólo la suya: la de sus padres, su hermano y sus dos hijos menores, que ahora tienen 13 y 9 años de edad. Carmen tiene un 66% de discapacidad física y psíquica y es superviviente de violencia de género. Su expareja trató de humillarla, la insultó, la amenazó con quitarle a sus hijos utilizando su discapacidad e incluso usó a los niños para hacerla daño. Ella llegó a pensar en quitarse la vida. Pero acabó reuniendo fuerzas para reconstruirla. Aún tiene miedo de salir de su barrio y de pasar por delante de la casa de su ex en metro o autobús. Pero ha mejorado: nada más separarse, “ni siquiera podía bajar a comprar el pan sola”.

Fue entonces, en esos últimos meses antes de separarse, cuando ella comenzó a pensar en quitarse la vida. “‘Como no me das lo que yo quiero, me voy de putas”‘, me decía delante de los niños”. A ella dejó de apetecerle acostarse con él: “Me decía ‘venga, vamos’, como diciendo ‘venga, que hoy toca’. Y luego era uno rapidito y ‘ala, me voy con mi cerveza y tu si quieres te quedas en la cama durmiendo’”, relata Carmen, “y yo me sentía abusada, era mi pareja y, de romanticismo, nada. Así que pensaba que, muerto el perro, se acabó la rabia, que yo descansaría para siempre y le dejaría hacer su vida con nuestros hijos, pero siempre había algo que me echaba para atrás”, dice.

Cuando Carmen se dio cuenta de que su vida consistía en acompañar a su marido de casa al bar —“era ir a dar una vuelta, tres pasos y meternos en un bar de la esquina”— y recibir insultos y humillaciones, decidió separarse. “Ahí empezó a utilizar el tema de la discapacidad diciéndome que era una inválida y que no podría hacer nada sin él”, recuerda. Era el padre quien llevaba los papeleos y la burocracia de los estudios de los pequeños y por eso, cuando vio en riesgo su matrimonio, comenzó a decirle a su mujer que era una “discapacitada, que no servía para atender a los niños y que me los iba a quitar porque estaba loca”.

Finalmente se separó. Y se fue de casa a vivir con sus padres. Pero entonces comenzaba la segunda parte de su pesadilla: “Me siguió llamando zorra, insultándome, haciendo de todo... Hasta que decidí pedir ayuda psicológica”. La única ayuda que le ofrecieron fue un psicólogo de la Seguridad Social que la citaba una vez al mes. “La asistenta social me dijo que me veía una mujer fuerte y que no me hacían falta psicólogos, así que aún no me he tratado, estoy saliendo por mi misma y por mis hijos, que siguen necesitando a su madre”, recuerda.

Quizá ese algo, aunque ella no termine de verbalizarlo del todo, fuese su familia: “Mis hijos son los que me dan energía y siempre he tenido a mi hermano y a mis padres de apoyo”. Sin ellos, su historia habría sido muy diferente, ya que el respaldo de los suyos ha sido fundamental para pasar el duro proceso al que se ha enfrentado.

Durante su matrimonio, ni siquiera a la hora de dormir estaba tranquila. “Me dormía por las mañanas cuando él se iba a trabajar, por miedo a que pasase cualquier cosa. Me inflaba a Coca-Cola para mantenerme despierta. La niña dormía entre su padre y yo porque no quería que me tocara”, cuenta. De hecho, al separarse, dejó de beber refrescos cada noche y adelgazó hasta 13 kilos en ocho meses. “Porque cuando me fui de allí sí que dormía sabiendo que los niños estaban con mis padres. Estaba tranquila”.

Ella no denunció antes porque “al ser maltrato psicológico, pensaba que no me iban a creer”. Pero cuando empezó a acosarla llamando de madrugada a casa de sus padres, decidió actuar. “Les dije a mis padres de dejar a los niños en el colegio e irnos a denunciarle”, recuerda de esa mañana de febrero. Se celebró un juicio rápido en el que su expareja no se presentó. Así hasta cuatro veces. “Como no aparecía le pusieron en búsqueda y captura, pero él me seguía llamando y diciéndome que era una zorra desgraciada”.

A la cuarta citación del juez, el acusado sí acudió: “Cuando le vi en el juicio mi amiga me tuvo que coger como pudo y sentarme, porque cambié de color. Me negaba a pasar. Sé que es una tontería porque no me podía hacer nada. Pero yo tenía miedo”.