Violeta Mangriñán ('Supervivientes') desconcierta con este mensaje sobre las pastillas anticonceptivas

Violeta Mangriñán, exconcursante de Supervivientes, ha generado enfado y desconcierto por un mensaje sobre las pastillas anticonceptivas que ha lanzado en un stories de Instagram.

La joven dice que después de tres meses decidió dejar de tomarlas porque la estaban hinchando. “Pero es que me las he dejado de tomar y me ha salido puñetera celulitis de tres meses de habérmelas tomado. Osea, que jamás os toméis pastillas anticonceptivas”, dice.

“Mañana, después de hacerme el láser para quitarme las marquitas del acné, me voy a tener que pinchar unas cosas en las piernas porque me ha salido en los cachetes, debajo del culo, la celulitis”, continúa.

Y acaba: “Voy a tener que pincharme un pinchazos que duelen mazo para quitarme la puñetera celulitis”.