Violeta Mangriñán narra el episodio de acoso que ha vivido en la puerta de su casa: "De película de terror"

Violeta Mangriñán, extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro), ha relatado este martes en sus historias de Instagram un duro episodio de acoso que ha vivido en su casa.

Según ha relatado, después de hacerse la manicura y entrenar con su entrenador personal se dirigió a su casa y recibió una llamada de su portero en la que le alertó de la presencia de dos hombres en la puerta de su casa. “Estoy en la puerta de mi urbanización y no me atrevo a entrar porque me ha llamado el portero que está 24 horas en la garita diciéndome que había un hombre mayor y un niño. Suena de película de miedo…Hasta que no llegue Fabio [Colloricchio, pareja de Mangriñán] no subo porque tengo miedo”, ha empezado diciendo.

La colaboradora de Telecinco ha relatado que ambos hombres han estado tres horas esperándola y le han preguntado al portero dónde vivía. “Han estado tres horas esperándome, les ha preguntado dónde vivo, han subido a la puerta de mi casa, han estado tres horas donde vueltas y han dicho que me iban a hacer un reportaje, pero no llevan cámara ni nada. Es una puta mentira”, ha continuado.

Mangriñán ha relatado que ha estado esperando con el coche fuera y dando vueltas por la urbanización por miedo. “No me fío de entrar a mi casa por si es un puñetero psicópata que dicen que era un señor mayor con un niño de 15 años. No puedo entrar a mi casa porque tengo miedo de si es un puñetero loco, un puñetero psicópata. Que era un señor mayor con un niño, de película de terror”, ha seguido diciendo.

La extronista se ha encontrado con la socorrista de su piscina, que le ha relatado lo que le habían contado estos individuos. “Me dijeron que te habías ido a hacer las uñas y que habías quedado con ellos en que te esperaban aquí”, ha señalado.

Mangriñán ha recalcado que lo retransmitía en redes sociales por si le ocurría algo, pero finalmente ha llegado a casa sin problemas. Según ha ido relatando, el portero le enseñó las imágenes del hombre con el niño —que ella misma compartió en stories— y una nota que le había dejado en la garita. “Le dejó una nota con un número de teléfono que llamas y te coge un señor de Extremadura que no sabe nada de la película esta”, ha recalcado.