Violeta Mangriñán responde tras su última polémica: "¿He matado a alguien?"

La exconcursante de Supervivientes y MyHyV Violeta Mangriñán ha estado esta semana en el centro de las críticas. Tras compartir un vídeo en el canal de Mediaset Mtmad en el que contaba lo que le había costado su perra, Canela, de raza Pomerania. 4.000 euros.

“A lo mejor no debería contestar a esta pregunta. No sé cómo rondan los precios en España, porque yo la compré en Italia. Nos costó 4.000 euros. Tengo que decir que nos hicieron descuento, así que no quiero pensar cuánto cuesta sin él”, detalló.