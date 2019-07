Violeta se enfrenta en directo a su momento más embarazoso en 'Supervivientes'

Cuando el programa emitió las imágenes de sus discusiones con Lozano —y sus exageradas reacciones—, Violeta ya se empezó a temer lo peor: “He flipado porque yo pensaba que no se veía tanto y habéis visto bastante... Espero que mi noche pasional no haya sido así”.

La concursante no se dejó nada en el tintero y habló de todo: de sus discusiones con Carlos Lozano y Dakota Tarraga , de la ruptura con su novio Julen, de su enamoramiento de Fabio Colloricchio... Y del vídeo de la noche de pasión de ambos. Este último fue, sin duda, el momento más embarazoso de la noche para ella.

“Lo que más me ha impactado del vídeo es que yo no gimo así. Está doblado. ¿Me vais a decir cómo gimo? Así no, parece un koala enfermo”, afirmó.