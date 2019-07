Violeta Mangriñán, que tuvo que abandonar definitivamente Supervivientes hace unas semanas por problemas de salud, ha estallado en Instagram por los comentarios que ha generado su reaparición en el plató del programa.

Fueron muchos los usuarios que han mostrado su preocupación por la delgadez que evidenciaba. Otros han ido más allá y han insultado a Violeta llegando a afirmar incluso que padece anorexia. Algo que no ha sentado nada bien a la concursante de Supervivientes, que ha respondido en sus stories de Instagram.

“Estoy hasta los coj**** de que me llaméis anoréxica entre otros muchos piropos, pero ese me enerva especialmente y no me puedo callar, porque padezco de incontinencia verbal”, ha escrito Violeta, que ha subrayado que viene de Supervivientes y no de MasterChef.

La concursante admite que ha perdido siere kilos que no le sobraban, pero matiza que ya ha recuperado dos. “Obviamente no estoy sana, ya que por eso he tenido que abandonar el reallity”, admite antes de subrayar que precisamente por eso sigue una dieta estricta “a base de líquidos y proteínas”.

“Con lo cual acostumbraos a verme así porque no creo que vuelva a recuperar mi peso. Y digáis lo que digáis yo me veo estupenda. Gracias”, zanja.