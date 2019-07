Violeta ('Supervivientes') la lía al defenderse de las críticas sobre su físico: "El hueso es tendencia"

“Estoy hasta los coj**** de que me llaméis anoréxica entre otros muchos piropos, pero ese me enerva especialmente y no me puedo callar, porque padezco de incontinencia verbal”, señaló la concursante que recalcó que su delgadez se debía a su paso por el concurso.

En mitad de este caos, la influencer y extronista de MyHyV acudió este fin de semana al desfile de Dolores Cortés en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y allí se mostró contenta con su físico. “Me veo estupenda”, ha dicho reafirmándose. Pero lo más comentado ha sido un comentario que le decía su jefa.

“Antes de estar en el mundo de la tele, mi jefa siempre me decía ’el hueso es tendencia”, señaló. Después de esto quiso que no se le malinterpretase y trató de justificarse. “Esto no quiere decir que la gente no coma ni que las niñas tienen que estar delgadas porque la gente que tiene unos kilos de más también es maravillosa”, se justificó.

La extronista siguió reafirmándose en su idea física, mostrándose segura consigo misma. “Pero es que yo me veo estupenda, aunque la gente me diga que estoy horrible y que solo tengo cabeza. Yo me veo genial y tengo más ganas que nunca de ponerme bikini”.