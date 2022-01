“Virgencita, virgencita, que me quede como estoy”

VCG via Getty Images

VCG via Getty Images Una fábrica automatizada en China para fabricar baterías solares de 5G.

Por eso tenemos que seguir utilizando la tecnología para mejorar las condiciones laborales y de vida de la mayoría, poniendo a las maquinas al servicio del ser humano y convirtiéndolas en nuestras principales aliadas. Hay estudios que indican que los puestos de trabajo que destruirá la tecnología harán surgir otros nuevos, en la misma o mayor proporción. Si esto es así, no tenemos nada que temer. Por contra, otros autores indican que se producirá una destrucción neta del empleo, por lo que habría que ir pensando en la reducción de las horas de trabajo semanales para un mejor reparto del trabajo y especialmente para mejorar nuestra calidad de vida.

Sobre lo que no hay ninguna duda es que se está produciendo un aumento en las desigualdades, que pueden estar provocadas, en parte, porque los dueños del capital ven aumentar sus recursos a mayor velocidad que en épocas previas gracias a las inversiones en tecnología. Esto es lo que hay que conseguir regular. Es imprescindible que el mundo avance gracias a la tecnología, pero debe hacerlo en beneficio de la mayoría y no en el de unos pocos. Esta es la gran tarea que tenemos los responsables públicos por delante y para ello debemos entender los cambios que se están produciendo para impulsar las regulaciones que permitan que los avances tecnológicos se den a la mayor velocidad posible, de una forma equilibrada y en beneficio de todos. Si no lo hacemos así, se incrementarán las resistencias a los cambios.

El miedo a estos cambios y a como afrontarlos de forma razonable está llevando en muchos casos a poner muros que los frenen, quedando los territorios que hacen esto en desventaja respecto a los que los aprovecharán para un mayor desarrollo. Si nos fijamos en la evolución económica de los distintos países comprobaremos que a los que mejor les ha ido es a aquellos que han utilizado con mayor intensidad la tecnología y la innovación.

Los robots y las tecnologías al servicio de la mayoría de la población, este debe ser el objetivo. Debemos evitar que nuestros miedos nos impidan aprovechar las grandes oportunidades de desarrollo que se nos presentan y que estas oportunidades no beneficien sólo a una minoría, incrementando las desigualdades.