“Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, en la cual me pregunta a qué me dedico y le digo que soy futbolista y me suelta… YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBERÍAN JUGAR A FÚTBOL. Sigo en shockkkkkkkkk!!!!”, ha escrito la capitana de la Selección Femenina de Fútbol en Twitter junto a un buen puñado de emoticonos de vómito.