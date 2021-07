Se abre el portalón que albergó el Alcázar de Toledo antes de su destrucción en la Guerra Civil y un reguero de personas cruzan el umbral, todavía con muescas de bala visibles sobre el metal. Pero no están en Toledo. Siguen al guía de una visita que va enumerando la distintas medidas de seguridad debido al coronavirus para acabar anunciando que al final del recorrido tendrán un rato para moverse con libertad. Hace una pausa y afirma: “Bueno, lo de la libertad puede ser malinterpretado en este espacio”. No le falta razón. La comitiva acaba de entrar en la finca del pazo de Meirás, antes propiedad de la familia Franco .

Un 'paseo' por el pazo Meirás (pero no el que Franco querría)

Continúa la visita por la vasta finca hasta llegar a la fachada que presiden las conocidas como torres de Meirás, un añadido a la estructura completamente diseñado por dos mujeres, Emilia Pardo Bazán y su madre. La parada no es casualidad, pues ilustra a la perfección las dos esencias que conviven en Meirás. Por un lado, la de una figura femenina revolucionaria para su época y autora hasta de los detalles de las vidrieras y los motivos ornamentales de un edificio que se convirtió en centro cultural entre 1907 y 1921. Y por otro lado, la de un señor cuya única aportación es un escudo de armas autootorgado colocado bajo el balcón de las musas.

En realidad, no sólo puede verse ese ‘aporte’. Frente a la fachada se encuentran otras de esas remodelaciones realizadas por el dictador, como la de traerse pieza por pieza la balaustrada del pazo de Dodro o las gárgolas y heráldicas que fueron relegadas a ornamentos de unos bancos pétreos. Acto seguido la visita se traslada al imponente vestíbulo que conforma lo único que de momento puede verse del interior del edificio. Se escucha algún comentario lamentando no poder echarle un vistazo al tesoro de la biblioteca de Pardo Bazán, con primeras ediciones de Voltaire o libros dedicados por Zola y Blasco Ibáñez. Si es que siguen ahí, porque no existe una catalogación ejemplar a ejemplar.