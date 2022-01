Visto para sentencia el tercer gran juicio al PP por Gürtel: los populares piden su absolución

FERNANDO ALVARADO VIA AFP VIA GETTY IMAGES

FERNANDO ALVARADO VIA AFP VIA GETTY IMAGES Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', el exsecretario general del Partido Popular de Galicia Pablo Crespo y el empresario Francisco Correa; en una de las sesiones iniciales del juicio a la Gürtel.

La “buena fe y la inocencia” del PP

“De ser cierto, los gastos serían actos o servicios realizados a escondidas por personas que carecían de poder para comprometer al partido y cuyo objetivo era lucrarse a sí mismos. Los candidatos a unas elecciones no pueden comprometer o realizar gastos a nombre del partido, solo personas debidamente apoderadas por el partido”, ha recordado el letrado.

Además, Santos ha recordado que una eventual condena como partícipe a título lucrativo “no solo es compatible con la buena fe y con la inocencia sino que la presupone”. “Esta situación no es una responsabilidad estrictamente objetiva que este exenta de actividad probatoria para determinar si ha existido un aprovechamiento un beneficio y para individualizar la cuantía del mismo”, ha apuntado.

Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, el letrado ha señalado que algunas sentencias apuntan que “debe tratarse de un verdadero aprovechamiento, no siendo suficiente la mera apariencia del beneficio”. “El supuesto del ingreso en las cuentas corrientes de una determinada entidad no determina el aprovechamiento lucrativo ni hace responsable del deposito en sus cuentas”, ha apuntado.

El enriquecimiento “debe quedar acreditado”, según el defensor del PP

En esta línea, el abogado ha dejado claro que “el enriquecimiento no puede inferirse”, sino que “debe quedar acreditado”. “Es necesaria la certeza plena y total, el enriquecimiento debe estar acreditado y cuantificado. Si asumiéramos la tesis acusatoria de que el señor Correa hubiera pagado gastos encaminados a la promoción o ensalzamiento de la figura de un alcalde* ¿en qué habría beneficiado eso al PP?”, se ha preguntado.

En cualquier caso, ha referido el letrado, la responsabilidad de la formación habría prescrito. “Tratándose de una acción personal nos dice que prescriben al año las acciones parar reclamar responsabilidad civil derivada por la culpa o negligencia. ¿Cuándo comienza el computo del año? Desde que lo supo el perjudicado. ¿Cuándo considera el TS que perjudicado ha tenido conocimiento para reclamar? Nos dice que se inicia en momento del inicio de la causa penal”, ha explicado.

Asimismo, y continuando su argumentación, el representante del PP ha lamentado que se haya “obviado” por parte del Ministerio Fiscal y por parte de las acusaciones el “funcionamiento de las campañas electorales”. ”¿Cómo se pretenden reclamar importes que corresponderían a una campaña sin saber lo que es? Sorprendente, pero así ha sido”, ha sostenido.

Por último, Santos ha incidido en que la “actitud censurable y reprochable” de los acusados “no puede empañar la actividad” de servicio público que “permanentemente realizan miles de afiliados” y de representantes del partido que desempeñan la acción pública.

“Cicatrices” que “difícilmente podrán ser reparadas”

Esta última sesión del juicio también ha servido para escuchar la última palabra de parte de los acusados, aunque los principales nombres han renunciado a este derecho. En su turno, el sucesor de ‘El Albondiguilla’ en la Alcaldía de Boadilla, Juan Jesús Siguero, ha lamentado las “cicatrices” provocadas por un procedimiento y que “difícilmente podrán ser reparadas”.

“Uno se levanta una mañana y se encuentra una situación así. Nunca he tenido nada que ver ni con la trama ni relación con las empresas que se han acusado, es verdad que se nos dio la oportunidad de conformarnos y habría sido cómodo, pero no podría reconocer cosas que no he hecho. En 15 años siempre lo he hecho con ilusión, con vocación de servicio y haciendo las cosas lo mejor que se podía”, ha aseverado.

Por su parte, el ex director técnico de la Concejalía de Deportes Juan Carlos Rey Rico ha lamentado visiblemente emocionado su imputación dejando claro que ha sido “ajeno totalmente a cualquier trama u organización que existiera en Boadilla y a todas las empresas que concurrieron a la licitación” que aprobó.

Un salmo ante el tribunal

“No conocía a la empresa adjudicataria, a sus dueños ni a ningún cargo. He sido ajeno a cualquier acuerdo que se realizara en relación a esta adjudicación entre personas o de la trama o del Ayuntamiento. Nadie me ofreció, pido o sugirió nada. No he recibido nada”, ha añadido.

En una línea similar se ha expresado el empresario Rodolfo Benigno, que ha mostrado su arrepentimiento por tomar “la decisión de asumir un posible trabajo que al final se ha convertido en un calvario” para él y su familia. “Un desagradable hecho puesto que queda manchado nuestro expediente, nuestras capacidades y nuestro honor. Tienen mi palabra y tengo plena confianza en la justicia”, ha afirmado.

En su intervención, el que fuera concejal de Cultura José Francisco Pastor de Luz ha recurrido a un salmo en su condición de “cristiano”. “La Justicia por fin ha llegado a los tribunales y todo hombre justo la seguirá”, ha recitado, reconociendo ante el tribunal que ha llevado “la presión” de que le hayan recordado “en cualquier bar” que estuviera imputado durante muchos años.

Por su parte, Alicia Vallejo se ha definido como “víctima de los engaños” del exalcalde Arturo González Panero y ha insistido en sus condiciones personales, también como víctima de violencia de género y “acuciada por las deudas” en el momento de la venta de un inmueble a una sociedad de ‘El Albondiguilla’, hechos por los que fue imputada.