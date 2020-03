El segundo programa fue La edad de oro, que presentaba Paloma Chamorro, en La 2. Yo era un adolescente que vivía en Bilbao. Allí salía gente de la movida, de Madrid. Yo lo veía religiosamente porque me fascinaba ese mundo. Recuerdo ver allí una entrevista maravillosa con Pedro Almodóvar, brillantísimo, y Mcnamara, vestido como de travesti y como de señora manchega. Delirando, drogada... una maravilla para el adolescente que yo era, imagínate. Luego llegó Alaska, Kaka de lux, grupos internacionales. Recuerdo la actuación de Psychic TV, con proyecciones de crucifijos rematados con una cabeza de cerdo y con uno de sus componentes boca abajo imitando la imagen de Cristo. Y cómo al día siguiente pedían la cabeza de Paloma Chamorro.

Fue un programa que me hizo querer irme a Madrid a toda costa, cosa que hice en cuanto acabé la carrera en Bilbao. Fue un programa que me hizo ver que ser raro, friki, vestir extraño y ser gay, otra vez, era una cosa muy guay, lo que más molaba. Y tanto un programa como el otro me ayudaron a aceptarme a mí mismo.