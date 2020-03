Viva la televisión (VI): Los niños de 'La bola de Cristal'

Buena parte de los personajes de todo tipo que he entrevistado en la serie ¿ Y tú qué miras? sobre cuestiones televisivas han señalado La bola de cristal como un programa mítico que recuerdan todos y que en muchos casos los marcó de niños. La bola, con una sintonía paradigmática, cuyo estribillo recuerdan todos los que tienen más de 40 años (me pregunto qué banda sonora televisiva evocarán los niños que ahora tienen 14 años, la edad de mi hija), fue pionera en todo. Y además, por favor, que salía Santiago Auserón. SANTIAGO AUSERÓN. Suficiente con eso, ¿no?

En este repaso bajo el lema Viva la televisión, para estos días largos y tan audiovisuales, le pregunté a Enric Pardo guionista, junto a Rafel Barceló y Berto Romero de Mira lo que has hecho, de Movistar Plus. Su historia con La bola de cristal es tan bonita, tan tierna, que me ha parecido perfecto ponerla entera en este homenaje. Que seguro que muchos, los de la generación X, os sentís representados con ese niño sentado frente a la tele. A Enric le enseñó que no pasaba nada por ser diferente, (primer soplo para un niño de padres divorciados) y que reírse del mal era lo mejor (segundo soplo: se convirtió en guionista de comedia muchos años después). También es verdad que debía ser un niño especial, al que el subtexto de La bola se le quedó en la médula espinal.