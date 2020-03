Y eso hizo. Ahora ya no envía postales, envía whatsapps, vídeos y crónicas. A su casa, a los medios, desde lugares remotos. Lleva años acercándonos historias rotundas, dolorosas, imprescindibles de conocer. Sin aquel programa televisivo, sin aquel personaje aventurero, quizá nunca habría visitado continentes ni habría aprendido a dialogar con extraños que le mostraban sus vidas y sus cicatrices. Sin esa tele infantil quizá trabajaría de otra cosa y nosotros nos habríamos perdido sus crónicas. No habríamos viajado con él. Él no habría unido el periodismo y África, no habría seguido ninguna ruta migratoria africana, y nosotros nunca habríamos leído su historia doliente titulada Los peregrinos hacia el infierno sobre los etíopes pobres que intentan llegar a Arabia Saudí. Ni sus libros llenos de alegrías, duelos y quebrantos.