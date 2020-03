Viva la televisión

Pegados a la pantalla, a las pantallas, a la ficción, al entretenimiento, a los catálogos interminables de las plataformas, a los informativos non stop, a las galas sin público, a los lates sin risas, a los programas absurdos de los canales de la TDT (subastas, gordos, manías, suegras brujiles). Solos frente a la tele, frente al móvil. Mirando YouTube. O Tik tok incluso, (que me acerca mi hija, no es que yo, a mi edad, esté para estas ¿chorradas?). Acompañados por los nuestros, en todas las posturas que admite el sofá, descubriendo plataformas a las que estábamos abonados y que ya no recordábamos ni que las teníamos. Así van a ser estos días extraños, nos vamos a poner las botas mirando la tele. Consumiendo contenidos audiovisuales.