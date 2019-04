Vividores, vividoras: ¿Dónde vais ahora? (II)

¿Cómo si no se explica que haya políticos que cambien la chaqueta en relación al interés más puramente económico que al que marcan sus supuestos ideales? Todos hemos leído, al menos cuando estudiábamos, aquello de que la historia la escribe quien vence. A Unamuno se le acuña aquello del “venceréis pero no convenceréis” en el paraninfo de una de las madres de las universidades, la de Salamanca. Y es que a la Universidad de Salamanca le debemos, en gran medida, la sociedad y los cánones sociales que rigen en este momento en los albores de una comunidad cambiante. No es objeto de esta reflexión hacer una loa a la decana institución académica, pero no está de más recordar que de allí nació el germen del Derecho Internacional y el prolegómeno de los Derechos Humanos con Francisco de Vitoria a la cabeza.

Hoy, en plena campaña, observamos cómo el nacionalismo unitario frente al independentismo son dos de las claves electorales más fuertes que atañen a los partidos políticos que concurren a la cita del 28 de abril. Conviene, en primer lugar, explicarle a Soraya dónde nace la unidad de España. Corría el 1719 y en este territorio, en el que existían varios reinos con sus autonomías, llega un Borbón, Felipe V, a reinar con la idea burocrática y centralista del estado francés. No es, no obstante, hasta 1812 con La Pepa, cuando nace la idea del estado español que hoy perdura. La identidad nacional no muere, solo cambia. Hablar por tanto de España como una nación con un sentido cultural e intelectual único es sin duda el ejercicio del desconocimiento más absoluto de la historia reciente de la península Ibérica.

Cuando la señora Rodríguez habla y con sus palabras intenta sentar cátedra, se olvida de esa tercera España de la que ya hablaba Chaves. Somos muchos los que no defendemos el sentido único y los que tampoco queremos una España disgregada. Apoyamos, un estado federalista basado en la socialdemocracia, donde el poder resida en la política de cercanía. Descentralizado, cercano al contribuyente y solidario. Solidario porque debemos construir un país en el que los que menos tienen puedan tener las mismas oportunidades que aquellos que más tienen. Un estado fuerte y sólido en el escenario internacional que pueda ser referente, como lo ha sido hasta ahora, en sanidad universal, derechos sociales, diversidad e igualdad.

Lo siento Soraya. Has decidido alejarte del partido que ha hecho más por España. Del partido que ha trabajado para que el colectivo LGTBI deje de estar discriminado. Del partido que ha trabajado para que la mujer deje de tener que luchar contra los techos de cristal. Te has alejado de un partido que ha trabajado, en definitiva, por construir desde el progreso una sociedad mejor. Por tu cegazón y por no entender que la política entiende de momentos y que este quizá haya dejado de ser el tuyo después de más de 20 años al frente de los puestos más importantes de nuestro país, has pactado una candidatura con uno de los miembros de la foto de Colón. Da rabia, pena y tristeza. No son tuyos los ideales. Solo es tuyo el bolsillo.

