Acabo de terminar un máster de abogacía para ejercer en el Reino Unido. He hecho cosas que muchas personas sin discapacidad todavía no han hecho. He hecho escalada, rápel, piragüismo y me he tirado en tirolina, todo ello con el ventilador atado al cuerpo. He pilotado un avión, he completado media maratón y he actuado en una obra de teatro profesional.