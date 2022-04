Vivir en una realidad paralela

Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images

Cada día es más complicado diferenciar entre lo real y la ficción, y más en un contexto como el actual en el que acontecimientos como la pandemia del covid-19 y la invasión de Ucrania están superando el guion de muchas películas de ciencia ficción. Si a esto le unimos la distorsión de la realidad provocada por el triunfo de la posverdad y las fake news, nos encontramos en un entorno donde será cada vez más complicado diferenciar si lo que vivimos es real o no.

Esto ya lo viven muchos jóvenes (y no tan jóvenes) que pasan muchas horas en videojuegos, en plataformas cada vez más avanzadas que utilizan la realidad virtual para incrementar las sensaciones y las emociones provocadas por el juego. Todo este mundo se va a extender a otros ámbitos durante los próximos años con el impulso de los metaversos; entornos virtuales en los que los humanos interactúan social y económicamente sin necesidad de salir de casa. La interacción humana se va a dar, cada vez más, en el espacio virtual, con consecuencias irremediables derivadas del aislamiento y alienación provocadas por estos entornos...

Una vez más la política y los poderes públicos puede que lleguen tarde. Si no somos conscientes de esa nueva realidad que se avecina y no somos capaces de prever sus consecuencias, puede que estas sean irreversibles. La revolución digital está llevando a que, corporaciones privadas con pocos años de vida, adquieran una enorme influencia y poder económico, en muchos casos mucho más que los Estados. Esto ha llevado a muchos divulgadores a advertir incluso de que en el futuro los Estados serán sustituidos por las grandes corporaciones empresariales.

La izquierda no tiene que hacer una lectura negativa del futuro que vamos a

tener que afrontar, debe entender la realidad que viene y aprovechar las

instituciones públicas para regular las nuevas realidades, no para poner

puertas al campo, porque no servirá de nada, sino para aprovechar los cambios

y la tecnología en beneficio de la mayoría de la población. Hoy estamos a

tiempo, mañana será tarde.