Vivir peligrosamente.

En una ocasión fui joven, e incluso en aquel momento me molestaba el empecinamiento con el que algún colega decidía arruinarme el poco tiempo libre que me dejaban mis primeros fogones —más, ay, que el que me dejan los de ahora— insistiendo en ir al Parque de Atracciones de Madrid, versión estable de las ferias pueblerinas y veraniegas sin más diferencia que la posibilidad de acudir en enero, tiritando a pesar de cubrirme con más capas de ropa que un repollo. Allí también me tocaba aguantar, sin sumarme a la cola y más a fuerza de cerveza que de estoicismo, el estruendo volador de la montaña rusa, los gritos de vértigo de quienes ascendían en la noria y la percusión metálica de los coches de choque —el pulpo ya lo prefería a feira—.