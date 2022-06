Dos años de residuos en dos tarros: cómo una pareja consiguió vivir sin plástico

En cualquier casa, es habitual tener que bajar la bolsa del plástico para reciclar al contenedor cada pocos días, pero no es así en la de Patri y Fer. En agosto de 2015 se propusieron vivir sin plástico y, poco a poco, introduciendo cambios en sus hábitos, lograron desterrarlo casi al completo de sus vidas. Prueba de ellos son los dos recipientes de la fotografía. “Al principio nuestro reto era que cupiesen todos los plásticos desechables de un año en un tarro. Al final nos cupieron los de dos ”, cuenta Patri.

Fue ella quien propuso a su pareja intentar reducir el plástico cuando hacían la compra. “Cada vez que volvíamos del supermercado empezábamos a quitar envases y llenábamos prácticamente una bolsa. Sabíamos que no se recicla bien, que provoca muchos problemas a los animales, la contaminación marina y tal. Al principio pensaba que no podía hacer nada, porque si los supermercados envasaban así, no era cosa mía, pero luego vi personas en Estados Unidos que vivían sin utilizar nada de plástico desechable”, recuerda.