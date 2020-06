Vivo con mi exmarido y su nueva mujer y nos va de maravilla

Hace casi tres años, solamente un año después de nuestro divorcio, mi marido empezó a salir con una persona y se enamoró. No me puse celosa ni me molestó. Ya llevaba mucho tiempo sin sentir amor por él y ahora por fin podíamos buscar en otras personas el amor que ambos nos merecíamos. Me alegré por él. El año pasado, se casaron, y sí, seguimos viviendo juntos y nos llevamos bien. Un hombre feliz es mejor padre y me he dado cuenta de que su nueva esposa le ayuda a sacar lo mejor de sí mismo. Me alegra verlo, pero también soy consciente de que en algún momento nuestras vidas tomarán caminos distintos. Nuestro compromiso de seguir viviendo juntos no es para siempre, sino solamente hasta que nuestra hija empiece la Universidad y se vaya de casa.