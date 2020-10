Volar sin Estados Unidos: la UE ante los dilemas de su autonomía estratégica

Cunaplus_M.Faba via Getty Images

No cabe duda de que este año se han precipitado numerosos cambios y acentuado viejas tendencias del orden internacional. Entre ellas, la crisis que arrastraba el sistema multilateral. Las elecciones estadounidenses impulsarán aún más ese ‘reajuste’. En mi artículo de la semana pasada explicaba lo que ha supuesto el gobierno de Trump para el mundo y lo que podría suponer su reelección. Hoy me detendré en la idea de que, si algo está claro en este momento, es la necesidad de que la Unión Europea reduzca su dependencia de Estados Unidos y construya una política exterior autónoma, ajena a otros intereses. Esto pasa, entre otras cosas, por idear un nuevo marco estratégico para su seguridad, con nuevos mecanismos y alianzas. Pero no bastará solo con esto: la UE tendrá que desarrollar también sus propias capacidades en sectores estratégicos como la tecnología, la industria, el sector primario, la producción energética o la economía de cuidados.

Existe un amplio consenso en el mundo político, institucional y académico en torno a la idea de que la UE necesita dotarse de nuevas herramientas de política exterior, hasta ahora muy ligadas a su alianza con EEUU.Ahora que los pilares de esa relación se tambalean –con episodios de guerra comercial abierta o de ruptura unilateral de consensos y normas del derecho internacional–, peligra también el relato que la UE tenía de sí misma y con el que se proyectaba hacia fuera. La política exterior europea se enfrenta a un dilema identitario al que solo cabe responder con autonomía estratégica, incluyendo una nueva arquitectura colectiva de seguridad y un nuevo enfoque en sus alianzas con el exterior.