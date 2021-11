Los expertos niegan el supuesto "final" de Cumbre Vieja: "Cuidado con predecir esas cosas"

Europa Press News via Getty Images Emergencias trabajan en lo alto de una plataforma tomada por la ceniza

De final nada. A Cumbre Vieja aún le queda tiempo de actividad y “si empiezas a predecir finales hay que tener cuidado”. Con alrededor de 7.000 evacuados, casi 3.000 casas consumidas y 1.000 hectáreas arrasadas, la cautela está más que justificada. Lo dice, sin ambages, Stavros Meletlidis, geólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN) al hablar de La Palma mes y medio después del comienzo de la erupción. “Es muy difícil ahora mismo decir que estamos cerca del final. Queremos dar esa noticia pero no se puede dar. Lo que sí hemos confirmado es que hay ciertas cosas positivas, hay cambios, pero lo positivo se confirma pasado el tiempo, no en un momento”, explica este experto griego afincado en Canarias a El HuffPost. De inmediato, esas buenas perspectivas vuelven a empeorar, como había avisado. ¿Cuánto tiempo habría que esperar para saber si el volcán ha finalizado su actividad?, se le plantea. “Unas cuantas semanas o unos pocos meses desde que no sale lava ni ceniza, por eso se habla del parón siempre a posteriori, porque no sería la primera vez que el volcán para y a los días vuelve”, responde. No necesita irse muy lejos para poner un ejemplo. El mismo Cumbre Vieja hace semanas paralizó sus emisiones por unas horas, en un movimiento que descolocó a la población, no a los expertos. “Hubo una pausa y vimos que cambió su comportamiento de golpe, como pasó en Islandia hace años. No es extraño”.

En su cautela, el trabajador del IGN admite las dos buenas noticias que han generado esperanzas “por ahora” —expresión que repite para recalcar la variabilidad del terreno—: la reducción del tremor y de la emisión de gases. Ambas, matiza, por sí solas no son significativas porque podrían estar enmascaradas por otros elementos. “La disminución del tremor podría indicar un decaimiento de la energía, pero quizás porque no quede magma, haya menos gases o haya cambiado la geometría interna del conducto. Tampoco la menor emisión de gases, al deberse quizás a un taponamiento puntual”. Pendientes de las 11 coladas y de la lluvia Con todo, la situación de emergencia está más en el aire que en el suelo. La presencia de ceniza hace casi imposible respirar en las zonas afectadas. Lo cuentan vecinos de El Paso o Los Llanos, que explican a El HuffPost “que no hay nadie por las calles porque no se puede respirar”. En cambio, las coladas parecen frenarse. “Ahora mismo hay 11, pero lo más importante no es el numero sino la zona de afectación de cada una. Lo ‘bueno’ es que no hay frentes avanzando apenas. La del sur, que era la más preocupante porque podía afectar a la carretera de Puerto Naos y toda la zona de cultivo, parece que está frenada, al menos de momento, porque todo puede cambiar de golpe”, retoma Meletlidis. Lo que inquieta más es la previsión meteorológica. La lluvia que se espera este fin de semana en los alrededores del volcán no tendrá efecto en la erupción, pero sí podría dañar, más aún, las edificaciones tomadas por la ceniza. Explica este experto que “ningún tejado está pensado para que se le acumulen 20 cms. de ceniza encima y si cae agua va a atrapar mucho peso en algunos casos puede provocar derrumbes”.

Otro de los problemas que apunta el geólogo es que Cumbre Vieja no tiene una cámara magmática definida. “Esto dificulta saber si podría estar llegando a su límite porque no tenemos una estimación del volumen de magma implicado, algo que sí ocurriría en otros casos”. Así, solo queda vigilar y dar tiempo al volcán, como ya se ha hecho. Cita el caso del volcán de El Hierro en 2011. “Aquella erupción duró cinco meses y nosotros estuvimos allí año y medio. En sitios con población hay que seguir mucho tiempo para evitar problemas. Si empiezas a predecir finales hay que tener cuidado con esas cosas, porque la gente tiene que asumir que el volcán puede reactivarse en cualquier momento”. La versión de la Guardia Civil No bajar la guardia, en resumen. Un leitmotiv en el que ahonda el teniente coronel Juan Carlos Lafuente, Jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia. “Ya van casi 50 días y hay quien se puede relajar. Y hay que recordar que los fallecidos en el último volcán, en 1971, fueron dos y ambos por inhalación de gases”, advierte. El responsable del equipo pone el foco en ‘peligros’ como el del autodenominado ‘Equipo A’ que entró en la zona de exclusión para rescatar a unos perros aislados. “Entre nuestras tareas también está rescatar o auxiliar a los animales que siguen en las zonas sin acceso, a través del Seprona, porque no es bueno que surjan más acciones unilaterales como aquella. Que entrasen por su cuenta fue peligroso, para ellos y para los rescatadores que hubieran tenido que acudir a por ellos”.

Se trabaja mucho, pero sentimos cierta desolación de no poder hacer nada ante la lava Teniente coronel Juan Carlos Lafuente