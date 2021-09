El volcán redobla su actividad expulsando más lava y ceniza

DESIREE MARTIN via AFP via Getty Images

DESIREE MARTIN via AFP via Getty Images El volcán de Cumbre Vieja, en La Palma

Tras las primeras 100 horas de actividad en el volcán de Cumbre Vieja, esta madrugada los pronósticos de los expertos se han confirmado. Una serie de potentes explosiones registradas durante la tarde del jueves ha sido el preludio de una nueva fase más intensa de la erupción en La Palma. Cuatro de las bocas han redoblado su actividad y eso se ha traducido en una mayor cantidad de la expulsión de lava y cenizas y un perímetro de destrucción de 16 kilómetros.

La columna de humo alcanza los 4.500 metros de altura. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los vientos dirigirán estos gases hacia el sur, en dirección a las islas de El Hierro y de La Gomera. Continúa descartada la caída de lluvia ácida en la península y Baleares y es “muy poco probable” que tenga lugar en Canarias.

Precisamente, el aumento de la ceniza está marcando la mañana de este viernes. Los expertos han solicitado a la población que emplee mascarillas FFP2 y protección en los ojos en las zonas más cercanas a la erupción, así como que permanezcan en el interior de edificios. Para el resto de la isla, el consejo es utilizar mascarillas quirúrgicas.

La situación del tráfico aéreo ha experimentado ligeros cambios. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha elevado a nivel rojo el código de aviación, lo que obliga a las compañías y pilotos a extremar la precaución. No obstante, esto no afecta al espacio aéreo del archipiélago canario. Se mantienen las dos zonas restringidas creadas el jueves en La Palma, pero por las que no transcurrían vuelos comerciales.