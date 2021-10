'Voltaire', alimento para la mente y para el espíritu.

Obra reflexiva, discursiva, en la que se mezclan tres historias. La primera, el análisis hasta la saciedad de un relato incluido en el Génesis. La segunda, la de un joven fabricante de mapas a la carta que hace públicos en Internet y la protección de datos. La tercera, el conflicto entre una alumna de un curso de dirección teatral y la directora académica del centro por la obra de Voltaire que la primera quiere mostrar como ejercicio de fin de curso y la segunda no quiere que muestre.

A veces le piden que señale domicilios y localizaciones con nombres y apellidos. Cosas como dónde viven los jueces, las mejores casas okupables calificándolas según la dificultad para ser desalojadas una vez okupadas, los lugares que un diputado concreto visita a lo largo del día, dejando en evidencia lo poco que está en Las Cortes, o sus visitas a lugares de no muy buena reputación.

Una audiencia a la que se le ofrece food for though (alimento para la mente). Más dudas que certezas para que se haga preguntas pertinentes sobre lo que pasa y lo que le pasa. Preguntas que les permitan pensarse una respuesta, posicionarse. ¿Es justo difundir dónde viven los jueces? ¿Y si esa información pone de manifiesto que viven todos en los mismos barrios desde donde juzgan a los otros barrios donde no vive ninguno de ellos? ¿Tiene eso algo que decir de la justicia?