Últimamente se han asomado a las ventanas caras nuevas. Son vecinos y vecinas que jamás habíamos visto antes. Durante todas estas semanas de aplausos (no sólo para dar las gracias al personal sanitario sino para infundir fuerza a todo el barrio) habían permanecido ocultos en sus casas en riguroso silencio, absolutamente callados. Ni media sonrisa. Ni una canción. Cero mensajes de ánimo. Y ahora, de repente, han salido todos a exhibir su colección de baterías y menaje de cocina. Cacerolas, rustideras, sartenes, ollas y cazuelas. Las tienen de todos los tipos: de acero inoxidable, de aluminio forjado, de teflón. Las aporrean con toda clase de cubiertos y siguiendo cualquier son. Todo es poco con tal de plantar cara al mundo entero y hacerle llegar su mensaje: no quieren cambiar de situación y están desesperados por volver a confinarse.

Mientras que la mitad del mundo está intentado hacer equilibrios entre digerir el dolor y proponer otros caminos, hay personas que no tienen ni un minuto para llorar a los muertos ni sienten la necesidad de construir algo nuevo. Tienen prisa por volver a lo de antes, que no dejaba de ser otro tipo de confinamiento. Están deseando salir de sus casas para confinarse en su oficina a trabajar 12 horas seguidas frente a otra pantalla distinta. Quieren volver a confinarse en sus viajes de negocios y dormir en hoteles que les impidan ver a sus familias. Están ansiosos por seguir confinados en la rueda consumista: acumular más y más objetos inservibles que sigan engordando al sistema capitalista. Sueñan con regresar a las dietas y al gimnasio y confinar su cuerpo a la talla, a la tableta y al moreno de cabina. Desean volver a confinar a las ciudades y las playas a la masificación turística. Están desesperados por seguir confinando al planeta a la contaminación sin control, a la desaparición de especies animales y a la desaparición de ríos y de mares. Quieren volver al confinamiento de no tener tiempo y de ir con prisa a todas partes. Pretenden volver a confinarse a no parar y así no tener que pensar.