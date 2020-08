Volver a empezar

Hace unos días se hizo viral en las redes el testimonio de María Ramírez, una enfermera de atención primaria en Valencia cuyo nombre en Twitter lo dice todo: @lovenursingmery.

Desde que la conocí en este mundo virtual de las redes sociales me encantó el entusiasmo y la alegría de su mirada, esas que contagian, sin olvidar el compromiso que muestra por y para sus pacientes, así como su labor de comunicación y concienciación. Como profesional sanitaria, entró a participar en un proyecto que nos ha unido, un punto de encuentro, un tweet chat donde los pacientes y los profesionales de la salud hablan, comparten y aprenden, abierto a cualquiera (cronichat).

Sin embargo, cuando visualicé su testimonio, del que El HuffPost y otros medios más se hicieron eco, en que resonaban las palabras de cansancio y derrota, contemplé de nuevos esos ojos que conozco de los vídeos del citado chat, que trataban de reprimir unas lágrimas de impotencia y frustración ante lo sufrido en los últimos meses, tanto ella como otros tantos profesionales que literalmente se están dejando una parte de ellos en esta crisis sanitaria, una huella imborrable que en algunos ha supuesto unas importantes secuelas, sin olvidar a los que nos han dejado. Su testimonio me hizo retomar este espacio y escribir unas líneas de agradecimiento a todos ellos y también responder a la pregunta que dejé en el aire cuando comenzó el verano. No es solo el agotamiento que arrastran, a este se une la impotencia y el desánimo ante las evidentes faltas de responsabilidad individual y colectiva, sin perder de vista la escasez de medios humanos que cada día están reclamando. Ya que por María, mi otra doctora, y por otros al igual que ella, lo haría mil veces, recordando al alegato que le dice Hassan a Amir en Cometas en el cielo, “¡Por ti lo haría mil veces más!” (Khaled Hosseini).

En solo cuatro meses podría decirse que hemos vuelto a la casilla de salida en un desagradable juego de ajedrez en el que cualquier avance ha de afianzarse para logar un jaque mate. Todo este esfuerzo, y no solo el personal, pues ahí está el descalabro económico y social, el cual precisará de ayudas y décadas si se desea retomar lo que conocíamos. No solo está el alegato de María, porque he leído a otros sanitarios apelando a la citada prudencia y les contestan en unos términos que, lejos de sorprenderme, me enfadan: “que basta ya de ser quejicas”, “que para eso les pagamos”, “que no se dedicaran a ser sanitarios”, y no acabaría.

Detrás de un perfil, en cierto modo se sienten libres a la hora de emitir toda clase de juicios y hasta amenazas, como ha señalado Pablo Sánchez (@PauMatalap), y aunque afortunadamente no son la mayoría están haciendo mucho daño y dando alas a los más jóvenes, o a los que no lo son tanto, para buscar argumentos donde no existen.