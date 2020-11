¿Volveremos a la vieja normalidad ya en primavera? La viróloga Margarita Del Val se pronuncia sobre la última predicción

Fuente le preguntó por estas palabras a Del Val. La viróloga española quiso llamar a la calma: “Con los datos que yo tengo no suscribo esa opinión, pero tengamos la esperanza de que tenga más datos y lo diga con los de su propia vacuna, pero con los datos que tenemos actualmente no me atrevo a decirlo”.

La experta afirmó que en el caso de la vacuna de la empresa Pfizer, que aportó los primeros datos preliminares este lunes, se necesitan unos congeladores que enfríen a menos 80º: “No existen en casi ningún sitio y los centros de salud no los tienen. Sería muy difícil la campaña de vacunación, aunque se están dotando ya, porque a mí me lo han dicho en el que me vacuné de la gripe”.

Del Val tampoco quiso mostrar un optimismo desmedido con la noticia de Pfizer: “Entiendo que esta noticia se ha publicado porque las compañías, cuando hay algún aspecto que afecte a su posible valor, tienen que informar de ello. Lo han hecho con datos muy escuetos. Han sido honestos y se deduce de su nota de prensa es que tienen un producto que es capaz de proteger alrededor de un 90% de los síntomas leves de la enfermedad. Lo cual esto no nos soluciona la vida para nada, así de claro”.

″¿Es prometedor de que a lo mejor también protegerá en parte los síntomas graves de la enfermedad? Ellos mismos han dicho que lo tendrán que observar cuando haya más voluntarios vacunados en grupos de riesgo, a ver si están protegidos. Hasta ahora no han podido verlo con los datos que tienen, lo han dicho”, afirmó la viróloga.

Por eso, no se atrevió a decir una fecha para la que salgan las primeras dosis: “He visto que muchas han fallado o han tenido efectos adversos. Se les exige mucha seguridad porque se van a poner en personas sanas y no en enfermas como los medicamentos. He visto los problemas que hay y hasta que no lo vea no lo creo. La vacuna de Pfizer dice que protege al 90% a los que tienen síntomas leves y hasta que no vea que protegen a los síntomas graves y se mueren no creeré que lo hace”.

Recordó que hasta el próximo verano va a haber que frenar la pandemia con las actuales medidas de prevención y el control de los aerosoles, ya que “si surge una vacuna irá para los grupos de riesgo”.

Sin embargo, sí que dio los argumentos por los que ella cree que es factible lograr una vacuna que sea estable: “Tiene buenas probabilidades de que se desarrolle una, sobre todo cuando hay muchos candidatos que lo están intentando. Muta 10 veces menos que el de la gripe, varía 100 veces menos que el del sida, es decir, tiene un límite de variación tolerable. Hay una buena probabilidad de que si encontramos una buena vacuna, esta sea estable y yo creo que se va a lograr”.