Volví con mi novio maltratador una semana después de cortar con él

La primera vez que me golpeó, estábamos en el coche. No hubo ningún aviso, su mano simplemente salió disparada y me dio en la cara. Ambos nos quedamos en silencio, atónitos. Me toqué el labio para ver si estaba sangrando y mis dedos se tiñeron de rojo. Nos quedamos aterrorizados mirando la sangre.

“¡Mierda!”. Mi novio chilló más fuerte de lo normal. Estaba asustado. “Era de coña, te lo juro”, se echó a reír. “No te quería dar”.

Yo tenía el aire atascado en la garganta.

“Te juro por Dios que estaba de coña”, repitió. Me temblaban las manos y el corazón me iba a tope. “Me crees, ¿verdad?”.

Asentí con la cabeza. No me fiaba de mi voz.

Y retomó el tema de conversación anterior. De vez en cuando me miraba de reojo y me pedía perdón. Cada vez que se reía, me desarmaba. Mi corazón recuperó un ritmo normal y yo también retomé la conversación. Mi labio ya había dejado de sangrar cuando llegamos a nuestro destino. El incidente empezó a parecerme lo que él me decía que había sido: un accidente, un desliz.

La siguiente vez fue en el dormitorio. Estábamos discutiendo y de repente me encontré mirándolo desde el suelo.

Discutíamos mucho por aquella época. La respuesta incorrecta a una pregunta podía desencadenar puñetazos a las paredes, vasos de cristal volando hacia mí y yo cubriéndome en el sofá, tratando de encontrarle sentido a lo que sucedía.

Durante los meses que pasaron entre el incidente del coche y el del dormitorio, me había aislado poco a poco de mis familiares y amigos. Estaba asustada por el rumbo que estaba tomando mi relación, confusa por lo rápido que había cambiado todo y humillada por estar en esta situación, pero no sabía cómo decirlo.

Oigo que algunas personas dicen: “Yo nunca permitiría que me trataran así” o “Nunca comprenderé cómo acaban las mujeres en este tipo de relaciones”. Me cuesta explicar cómo era. Mi novio no era siempre así. No siempre era malo. Cuando no discutíamos, las cosas iban genial. Era gracioso, cariñoso y atento.