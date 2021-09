Von der Leyen abre curso con la vista puesta en la Covid, el fondo de recuperación y Afganistán

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, dijo la pasada semana que que esperaba que este flujo de migrantes en los limites orientales de la Unión sirva como catalizador de unas reglas comunes de ese continente para la migración, un tema que divide al bloque desde la llegada crisis de refugiados de 2015, en la que la mayoría de los Estados miembros cerraron sus fronteras tras la llegada de alrededor de un millón de personas. “Este es el momento político de pasar de una operación de lucha contra el incendio a una operación de arquitectura”, añadió. El pacto sería esa arquitectura, pero no llega.

El reto concreto se llama Afganistán, de donde se espera la llegada de ciudadanos que escapan de los talibanes y que llevan semanas arribando masivamente a Irán y Turquía, sobre todo. Europa, en su ansia por buscar una vida mejor, se espera que sea el destino buscado por muchas de estas personas.

Afganistán, en el plano geopolítico y de seguridad, se ha de colar en el discurso de Von der Leyen tras la caída del Gobierno, la llegada al poder de los islamistas y la salida de los países occidentales. Hay que aclarar qué se está haciendo para rescatar a las personas que un día colaboraron con naciones de la UE, cómo son los contactos con los talibanes para crear pasillos humanitarios o permitir estas salidas, si habrá o no reconocimiento del nuevo régimen y, también, si el fiasco de la misión iniciada por EEUU y luego amparada por la OTAN obliga a tomar otra senda en cuestiones de defensa.

Es uno de los debates más interesantes de este tiempo nuevo: si Europa debe ser más autónoma en cuestiones defensivas, si ha de despegarse del paraguas atlántico -y su norteamericanismo- e, incluso, si es momento de hacer cuajar un ejército europeo. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, propone la creación de una fuerza militar común de despliegue rápido, que sea capaz de desplegarse “donde y cuando sea necesario” sin esperar condiciones de otros, con unos 5.000 efectivos para intervenir en situaciones de emergencia.

No es un debate nuevo, Francia y Alemania no lo ven mal y han sido las que lo han sacado a colación con más frecuencia, especialmente durante el mandato de Donald Trump en EEUU, cuando dio la espalda a sus aliados europeos y apenas les hablaba si no era para pedirles más dinero para la OTAN. La apuesta por la autonomía va más allá de lo militar y llega a la sanidad, con la producción de medicamentos, que dejó a la Unión en los primeros meses de la vacunación contra el coronavirus a expensas de EEUU y de Reino Unido.

En Política Exterior, tiene que analizarse el futuro de las relaciones con China y Rusia, a la vez amenaza y a la vez oportunidad, dependiendo del plano, y el mantenimiento de las relaciones con Londres una vez que ya no hay matrimonio.

Y Europa se sigue jugando también el alma. Los valores en peligro en países donde triunfa el ultranacionalismo, la derecha extrema, el antieuropeísmo, donde hay reformas judiciales o educativas que van contra los valores fundacionales de la UE, como sucede en Hungría o Polonia. Von der Leyen seguramente se referirá a ellos y está por ver el tono y la contundencia de su mensaje. Porque todo lo anterior, de la sanidad a los dineros pasando por la diplomacia, vale poco si la base se mueve.