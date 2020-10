Von der Leyen: de crisis, castigos y sonrisas

En menos de un año en el cargo, cuestionada desde su designación y con un Parlamento Europeo en el que aún escuece el desprecio al resultado de las elecciones, ha tenido que lidiar con el golpe de la pandemia y con la dimisión de uno de sus hombres importantes: el Comisario irlandés Hogan.

La alemana ha gestionado de una manera limpia, firme, discreta y efectiva lo que podría haberse convertido en una crisis catastrófica. Phil Hogan, presionado por el propio Gobierno irlandés, se marchó. La situación en la que se encontraba la Comisión no era sencilla: Irlanda no quería perder la cartera de Comercio (una de las más potentes y con un simbolismo particular para el país en plenas negociaciones con el Reino Unido), pero mantenerla era enviar un mensaje peligroso a los países desde Bruselas. La credibilidad de la Comisión Europea reside, en buena parte, en su independencia frente a los estados miembros y la institución no se podía permitir que algunos gobiernos creyesen ser “dueños de las carteras”. Castigar a la Irlanda más europeísta que ha visto la historia con un portfolio “menor” no parecía, tampoco, una salida demasiado limpia. Y todo esto sin tener en cuenta el miedo al “efecto dominó” que podía provocar un escrutinio masivo del Colegio de Comisarios y su respeto a las normas sanitarias en plena pandemia…