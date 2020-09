Von der Leyen plantea si dar las competencias de salud a la UE y refuerza su agenda verde

Con más de 180.000 muertos en Europa en los últimos seis meses debido a la Covid-19, era obligado que empezase con esta materia, en un tono sensible y con el deseo, dice, de no dejar a nadie atrás en esta pelea. Un “virus mil veces más pequeño que un grano de arena” pero que ha puesto en jaque “los límites del modelo europeo”, y que ha revelado lo “vulnerable que puede ser la vida” y “la fragilidad” del continente, añade.

Pese a estas palabras, la presidenta apenas hizo una breve mención al final de su discurso al incendio en el campo de refugiados más grande de Europa, en Moria (Grecia), sin hacer referencia a la petición de que los países europeos acojan a los menores no acompañados en este campo.

Concluido el discurso que da inicio al curso político en Bruselas, la Comisión comenzará ahora a poner en negro sobre blanco estas promesas y estrenará el otoño con una presentación este mismo jueves de los detalles para alcanzar las nuevas metas de reducción de emisiones y continuará la próxima semana con el nuevo plan migratorio.

Citando a Thatcher

La presidenta de la Comisión Europea también recalcó este miércoles al Reino Unido que no puede “unilateralmente” cambiar o incumplir el acuerdo del Brexit, y recordó las palabras de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher de que su país “no rompe tratados”.

“Este acuerdo ha sido ratificado por esta Cámara y la Cámara de los Comunes. No puede ser cambiado, ignorado o no aplicado unilateralmente. Es una cuestión de ley, confianza y buena voluntad”, declaró. Recordó que no lo dice ella solo, sino que Thatcher ya pronunció unas palabras similares, para lo que citó a la ex primera ministra (1979-1990): “Gran Bretaña no rompe tratados. Sería malo para Gran Bretaña, malo para sus relaciones con el resto del mundo y malo para cualquier futuro tratado comercial”.

“Era verdad entonces y es verdad hoy. La confianza es la base de una asociación fuerte”, añadió la presidenta de la CE.