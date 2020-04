Von der Leyen reconoce que la UE debe una disculpa a Italia por no reaccionar a tiempo

Llegaron las disculpas. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha reconocido este jueves que la Unión Europea (UE) debe a Italia una disculpa por no reaccionar a tiempo cuando la pandemia de coronavirus puso a este país en una situación de urgencia y no obtuvo ayuda de sus socios europeos en un inicio.



“Es cierto que nadie estaba preparado para esto. Pero también es cierto que muchos no llegaron a tiempo cuando Italia necesitaba ayuda al principio de todo esto. Y lo correcto es que Europa en su conjunto ofrezca una sentida disculpa”, ha dicho Von der Leyen en un discurso ante el Parlamento Europeo, reunido en un pleno en Bruselas.

La alemana ha apuntado además que “pedir perdón solo cuenta si se cambia el comportamiento” y se ha declarado “orgullosa” de que haya médicos rumanos y polacos “salvando vidas en Italia” y de que todo tipo de material médico esté “viajando por toda Europa, de manos de quien puede prestarlo a quien más lo necesita”.

Italia lo agradece y pide solidaridad

El Gobierno italiano, por su parte, ha agradecido que la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, reconociera que la Unión Europea no prestó ayuda a sus socios desde el inicio de la pandemia y ha pedido a los Veintisiete solidaridad para superar los efectos económicos de esta crisis.

“La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, se ha disculpado hoy con Italia y ha admitido que muchos países al comienzo de la pandemia no estuvieron presentes cuando necesitábamos ayuda. Sus palabras son un importante acto de verdad, que es bueno para Europa y nuestra comunidad”, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Luigi Di Maio, en las redes sociales.

El exlíder del gubernamental Movimiento 5 Estrellas (M5S) ha pedido que la UE tenga ahora “la valentía de defender a todos los pueblos” y aseguro que es necesario que sea solidaria. “Una de las negociaciones más importantes de nuestra historia está en marcha. Al defender a Italia, también defendemos la integridad de la UE”, ha apuntado.

Salvini dice que “no es suficiente”

Di Maio se ha referido, aunque sin mencionarlos, a los llamados “eurobonos”, la emisión de deuda mutualizada que Italia defiende para que la UE conjuntamente supere los efectos negativos del coronavirus en las economías del continente.

Una medida que deberán estudiar los líderes de los Veintisiete en el próximo Consejo Europeo y a la que se opone firmemente Holanda.

El líder del partido ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha aprovechado estas palabras de Von der Leyen para atacar a la UE y decir que “no es suficiente pedir disculpas a Italia, mostrar una sonrisa y dar una palmada en la espalda”.

Al mismo tiempo, ha exigifo que Italia no permita que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate de la eurozona, sea la única solución para atajar la crisis del coronarivus.

El debate sobre si hacer uso del MEDE divide a Italia. La patronal ha pedido al Gobierno que utilice la línea de crédito sin condiciones propuesta la semana pasara por el Eurogrupo, pero el M5S de momento es reticente.

El ministro de Desarrollo Económico y miembro del M5S, Stefano Patuanelli, reiteró que “el no (de Italia) al MEDE es definitivo. El país no lo pedirá”, porque impone condiciones peligrosas, declaró este jueves a la televisión pública italiana RAI.