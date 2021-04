"Vota, hazlo por Madrid", el lema de la campaña del PSOE para el 4M

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Gabilondo, en un acto

“El 4 de mayo que nadie se quede en casa. Vota, hazlo por Madrid”, pide Gabilondo en un vídeo de poco menos de dos minutos en el que se habla de “lo que somos capaces” los madrileños, de los que dicen “basta” y de quienes se rebelan “ante las injusticias”, como reza la voz en off.

Con música del aria Nessun Dorma y la proclama de “Dicen que no se puede, que nos resignemos... pero tú sabes que no es así”. Así comienza el spot del PSOE para las elecciones del 4-M , que llevará por lema “Vota, hazlo por Madrid”.

#HazloXMadrid No saben de lo que somos capaces... ...Cuando nos levantamos y decimos: ¡BASTA! 🖐️ Vamos a demostrarles que NO nos representan. Que Madrid no insulta. Que Madrid no es ellos o nosotros. Hay un Madrid: 🙌LIBRE 🙌PROGRESISTA ¡𝗩𝗢𝗧𝗔! 🧍‍♀️🧍🧍🏻‍♀️🧍🏼‍♂️🧍🏾🧍🏼 pic.twitter.com/or0DAVwiTl

El vídeo electoral del PSOE-M aboga por un Madrid “que no insulta, que no es violencia ni extremismo, que no deja a nadie atrás” y en el que -añade- “no hay ellos o nosotros” sino que es una región “libre, progresista, joven, verde y digital”.

“Vamos a demostrarles que no nos representan. Que Madrid no insulta. Que Madrid no es ellos o nosotros”, escribe la cuenta del partido en referencia a la política de crispación que, aseguran, defienden Ayuso y su equipo.

Gabilondo ha ejemplificado la multiculturalidad y mentalidad acogedora de la Comunidad de Madrid con el ejemplo de varias personas, madrileñas, españolas y extranjeras residentes en la capital, todas ellas “vidas singulares, con itinerarios y biografías que han fraguado en esta comunidad a la que tanto debemos y que tanto queremos”.